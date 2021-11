Die Gewerkschaft Verdi fordert, bei der Weiterentwicklung von Innenstädten neben dem Handel künftig stärker das Gemeinwohl in den Blick zu nehmen.

Kulturorte und soziale Einrichtungen sowie der öffentliche Raum als Ort der Begegnung und Freizeitaktivitäten sollten eine wichtigere Rolle spielen, heißt es in einem Positionspapier. Die Kommunen könnten dafür etwa über Theater, Museen, Hochschulen, Bibliotheken oder Schulen selbst Impulse setzen. Dazu sollten sie Gewerbetreibende, Immobilienbesitzer, Sozialverbände, Gewerkschaften, Umweltverbände und andere Akteure an einen Tisch bringen. Dann ließen sich Konzepte erarbeiten, die einen Mix aus zahlungskräftiger und zahlungsschwacher Nutzungen vorsehen. Auch Klimaschutz und Klimaanpassungen sollten verbessert werden, heißt es. Für den Öffentlichen Nahverkehr schlägt Verdi eine Verdoppelung der Kapazitäten bis 2030 vor sowie günstigere Ticketpreise. Dadurch könne die Aufenthaltsqualität und Nahversorgung der Innenstädte. Bund und Länder müssen die Städte und Gemeinden auf diesem Weg unterstützen.



Gestern erst hatte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK eine Studie zur Zukunft der Städte vorgestellt. Darin wird - auch wegen der Corona-Pandemie - ein erheblicher Leerstand benannt, der nach Einschätzung der 750 Befragtem aus Kommunen und Wirtschaft noch weiter steigen wird. Für mehr Leben in den Innenstädten könnte demzufolge freizeitorientierter Tourismus sorgen. Der Geschäftstourismus, so die Prognose, werde dagegen auf Dauer abgeschwächt bleiben.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.