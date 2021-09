In Duisburg ist ein weiterer der sogenannten "Weißen Riesen" gesprengt worden.

Das 23-stöckige Hochhaus aus den 70er Jahren fiel wie geplant in sich zusammen. Anschließend breitete sich eine riesige Staubwolke über dem Stadtteil Hochheide aus. Die Sprengung wurde live im WDR-Fernsehen übertragen. Fast 1.800 Nachbarn hatten ihre Häuser verlassen müssen - darunter auch unter besonderem Aufwand einige positiv auf das Coronavirus getestete Personen, die sich in Quarantäne befinden.



Insgesamt gab es sechs "Weiße Riesen". Vor zwei Jahren wurde der erste gesprengt, ein weiterer soll 2023 fallen. Die Stadt will damit den Stadtteil aufwerten und Grünanlagen schaffen.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.