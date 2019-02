Stadtplaner Ton Matton "Spiel' die bessere Welt"

"Ich will nicht, dass alle wissen, wieviel Erdnussbutter ich kaufe", sagte Urbanist und Künstler Ton Matton im Deutschlandfunk. Der intenational gefragte Redner in Sachen Zukunft der Städte und Architektur fordert eine fröhliche Stadtplanung und kritischen Konsum in seiner Vortragssammlung "Zweifel".

Ton Matton im Corsogespräch mit Ulrich Biermann