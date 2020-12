Das Humboldt Forum ist heute in Berlin eröffnet worden. Erste Bereiche können jedoch nur virtuell erkundet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt das Zentrum für Kunst, Kultur und Wissenschaft für Besucher zunächst geschlossen.

Die Übergabe des Berliner Stadtschlosses an den neuen Betreiber wurde digital übertragen. Seit fast drei Jahrzehnten wird um den Bau mit der rekonstruierten Schlossfassade gestritten. Für das Vorhaben wurden im Laufe der Jahre rund 100 Millionen Euro gesammelt. Der Bau hat bis zu seiner Fertigstellung Kosten von insgesamt 677 Millionen Euro verursacht.

Grütters: Vermächtnis der Humboldt-Brüder

Der Gebäude sei das Vermächtnis der Humboldt-Brüder, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Es gelte, dem Fremden zu begegnen statt es abzuwehren und abzuwerten. Das sei heute wieder aktuell. Das Humboldt Forum solle in Deutschland für den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten Maßstab und Vorbild sein, betonte die CDU-Politikerin vor Vertretern aus Politik und Medien. Das Forum solle Kulturen aus Afrika, Amerika, Asien und Ozeanien eine Bühne bieten. Ziel sei ein "gleichberechtigter Dialog" mit Europa. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller betonte, das Forum solle erlebbar machen, wie Wissenschaft heute das Leben bereichere. Der Technik-Vorstand der Stiftung Humboldt Forum, Hans-Dieter Hegner, erklärte, die wesentlichen Bauarbeiten an den Projekt seien nach elfjähriger Planungs- und Bauzeit nun beendet. Der Generalintendant des Humboldt Forums, Hartmut Dorgerloh, lud Kritiker und Skeptiker zur Mitwirkung ein. Auch sie könnten sich dabei engagieren, die "zu lange vergessene Geschichte des Kolonialismus" und dessen Folgen bis heute aufzuarbeiten.



Das Stadtschloss soll ein hochmodernes Zentrum für Kunst, Kultur und Wissenschaft sein. Dem Humboldt Forum stehen 30.000 Quadratmeter zur Verfügung. Die eigentlichen Ausstellungsbereiche sind bis zu den im nächsten Jahr gestaffelten Eröffnungen noch geschlossen. Viele der Räume sind noch unfertig, die für Sonderausstellungen und Veranstaltungen reserviert wurden. Zudem werden zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin und die Humboldt-Universität in dem Bau Flächen nutzen.

Streit um Objekte aus kolonialer Zeit

Über einige der Objekte, die künftig ausgestellt werden sollen, hatte es [erhebliche Differenzen|https://www.deutschlandfunkkultur.de/eroeffnung-des-humboldt-forums-es-fehlt-der-politische.1013.de.html?dram:article_id=489346] gegeben. So verfügt das Ethnologische Museum über rund 530 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 440 der sogenannten Benin-Bronzen. Nigeria fordert die Bronzen seit Jahren zurück. Die Begründung lautet, dass sie als Objekte unrechtmäßig in der kolonialen Zeit des Deutschen Reiches erworben wurden. Die Umstände der Erwerbung sollen daher nun genau dokumentiert werden. Bei Rückgaben sind Leerstellen in der Ausstellung vorgesehen.



In der Zeit der Hohenzoller wurde das Deutsche Reich zu einer wichtigen Kolonialmacht. Im heutigen Namibia wurden Aufstände von Volksgruppen unter deutschem Befehl brutal niedergeschlagen und etwa 75.000 Herero und Nama getötet.



Auch über das Freiheits- und Einheitsdenkmal, die sogenannte Einheitswippe, hatte es Streitigkeiten gegeben. So hatte der Verein Berliner Historische Mitte tägliche Demonstrationen angekündigt, damit die Wippe vor dem Bundestag und nicht vor dem Stadtschloss aufgebaut wird.

