Wohnhäuser in einem Vorort von Charkiw nach einem russischen Angriff (IMAGO/Agencia EFE/Orlando Barria)

Der Gouverneur der Region Charkiw sprach auf "Telegram" von mindestens drei Toten. Ziele waren den Angaben zufolge auch die Stadt Kramatorsk und das benachbarte Slowijansk. Im Zentrum von Kramatorsk seien Raketen eingeschlagen, teilte der dortige Bürgermeister mit. Dabei habe es Opfer gegeben. Details nannte er nicht. Das ukrainische Militär erklärte, die russischen Streitkräfte hätten auch die Region Sumy im Nordosten des Landes beschossen und Hubschrauberangriffe geflogen.

Unterdessen ist im Schwarzen Meer ein russischer Frachter, der mit angeblich aus der Ukraine gestohlenem Getreide an Bord tagelang in der Türkei festgesetzt war, offenbar wieder in russische Gewässer zurückgekehrt. Die Regierung in Kiew hatte die Türkei aufgefordert, das Schiff zu beschlagnahmen. Die Tracking-Website marinetraffic.com zeigte, dass die "Zhibek Zholy" sich vom türkischen Hafen Karasu wegbewegte, später offenbar seinen Signalsender abschaltete und somit vom Radar verschwand.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.