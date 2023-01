Australien

Der Bundesstaat Westaustralien wurde schwer von Überflutungen getroffen. (AAP Image/Supplied by Andrea Myers)

Premierminister Albanese sagte, viele Städte und Gemeinden befänden sich in einer verzweifelten Situation. Die Versorgung in den abgelegenen Gebieten sei schwierig, betonte Albanese. Rettungskräfte versuchten, Menschen mit Hubschraubern in Sicherheit zu bringen.

Besonders betroffen ist die Region Kimberley. Das Gebiet ist drei Mal so groß wie das Vereinigte Königreich, dort leben aber weniger als 40.000 Menschen. Regenfälle hatten im Bundesstaat Westaustralien zu Überschwemmungen geführt.

