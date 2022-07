epd-Umfrage

Ob auch am Kölner Dom nachts die Lichter ausgehen, wird derzeit geprüft. (picture alliance/dpa/Oliver Berg)

In Berlin werden zum Beispiel seit dieser Woche die Siegessäule und der Dom nicht mehr angestrahlt. Am Schloss Bellevue und am Reichstagsgebäude wurde das Licht stark reduziert. In Köln wird laut einem Sprecher geprüft, ob der Dom weiter beleuchtet werden soll.

In Leipzig bleiben nach Angaben der Stadt mehr als 200 Gebäude, Plätze und Brücken im Dunkeln, darunter die Oper und das Gewandhaus.

Der Umfrage zufolge werden in vielen Städten und Kommunen auch die Heizungen heruntergedreht. So soll in Kaiserslautern die Innentemperatur in Schulen und öffentlichen Gebäuden von 20 auf 17 Grad gesenkt werden. In Hannover und Ludwigshafen soll es in Schwimm- und Sporthallen kein warmes Wasser mehr in den Duschen geben.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.