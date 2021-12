Protest gegen Corona-Politik in Greiz am vergangenen Wochenende. (Bodo Schackow/dpa)

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", viele Bürgermeister fühlten sich nicht immer ausreichend geschützt. Man müsse aufpassen, dass Kommunalpolitiker in dieser teils aufgeheizten Situation nicht zunehmend aufgeben . Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds sprach von einer ganz neuen Dimension der Radikalisierung. Der Verfassungsschutz müsse diese Gruppen viel intensiver beobachten.

In Thüringen werden die teils gewaltsamen Proteste von Gegnern der Corona-Politik Thema im Landtag. Das Parlament in Erfurt beschäftigt sich am Nachmittag in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Grünen-Fraktion mit den oft nicht angemeldeten Versammlungen. Auch andere Fraktionen beantragten Aktuelle Stunden zur Corona-Pandemie. Die AfD will etwa über die mögliche Einführung einer Impfpflicht sprechen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.