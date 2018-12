Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Maßnahmen der Bundesregierung für bessere Luft in den Städten als unzureichend kritisiert.

Komplexe Strukturen und ein hohes Maß an Förderbürokratie führten dazu, dass man unnötig Zeit verliere und Kommunen mit den notwendigen Maßnahmen nicht beginnen könnten, sagte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Brandl, der Deutschen Presse-Agentur. Der CSU-Politiker beklagte auch die verhängten Fahrverbote und forderte, die Autohersteller stärker in die Verantwortung zu nehmen. Verpflichtende Hardware-Nachrüstungen und Umtauschprämien, die diesen Namen auch verdienten, wären wichtige Schritte für betroffene Fahrzeugbesitzer, so Brandl.



Morgen wollen Bund und Kommunen beim dritten Dieselgipfel eine erste Bilanz des "Sofortprogramms saubere Luft" ziehen und andere Fragen rund um Diesel-Abgase und Fahrverbote beraten.