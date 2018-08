Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat erneut auf den massiven Sanierungsstau bei Schulgebäuden hingewiesen.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im Deutschlandfunk, die Situation sei dramatisch. Viele Schulen seien nach wie vor eher Baracken der Bildung als Kathedralen. Die Gründe dafür sind seinen Worten zufolge vielschichtig. So könne man nicht einfach sagen: "Ich renoviere jetzt die Schule." Dafür seien Planungen erforderlich. Der Zeitkorridor für Baumaßnahmen sei sehr eng und im Grunde auf die Sommerferien beschränkt. Zudem laufe die Baukonjunktur derzeit blendend. Das bedeute, dass man auf Ausschreibungen insbesondere für kleinere Bauvorhaben überhaupt keine Angebote bekomme. Die Handwerker arbeiteten lieber mit Privatleuten zusammen. Landsberg bestätigte ferner einen Personalmangel in den Bauämtern. Es gebe einen hohen Bedarf an Bauingenieuren und Planern. Da konkurrierten die Kommunen jedoch auch mit der Privatwirtschaft, und die zahle in weiten Bereichen deutlich besser.



Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beziffert den Rückstand der deutschen Kommunen bei der Sanierung von Bildungseinrichtungen auf rund 48 Milliarden Euro. Das entspreche einem Anstieg von etwa 50 Prozent im Vergleich zu Vorjahr, heißt es.