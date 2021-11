Wie lange sind Großveranstaltungen noch durchführbar bei weiter steigenden Corona-Zahlen? (picture alliance/dpa | Bernd Thissen)

Volle Fußballstadien und Großveranstaltungen seien in dieser kritischen Phase der Pandemie ein vollkommen falsches Signal, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der Deutschen Presse-Agentur. Das Gesundheitssystem stoße an seine Grenzen, und die Infektionszahlen stiegen ungebremst. Die bisher von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen reichten zur wirksamen Bekämpfung der Pandemie erkennbar nicht aus, so Landsberg. Er zeigte sich überzeugt davon, dass es in einzelnen Regionen ohne Lockdown nicht gehen werde. Nun sei die künftige Ampel-Koalition im Bundestag gefragt, noch vor der Weihnachtspause erneut die epidemische Notlage festzustellen, um notwendige Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.

Gleichzeitig sei eine mittelfristige Strategie notwendig, damit Deutschland nicht in die Endlosschleife der Pandemie gelange, betonte Landsberg. Er nannte unter anderem beruftsbezogene Impfpflichten als eine Möglichkeit.

