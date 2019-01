Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor einer Benachteiligung ländlicher Regionen und fordert rasche Investitionen in Bildung und Infrastruktur.

Um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, müsse für gleichwertige Lebensverhältnisse beherzt eingetreten werden, erklärte der Präsident der Organisation, Brandl, in Berlin. Er beklagte, dass der kommunale Investitionsrückstand im vergangenen Jahr einen traurigen Rekord von 159 Milliarden Euro erreicht habe. Obwohl die Steuerquellen sprudelten und Vieles unternommen werde, fühlten sich die Menschen in Deutschland in manchen Gegenden abgehängt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund verlangte weniger Bürokratie bei Investitionen in die kommunale Infrastruktur.