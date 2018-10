Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert einen Abbau der Bürokratie auf dem Bau-Sektor.

Die Anforderungen an die Bauherrn müssten gesenkt werden, sagte der Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Rhein-Necker-Zeitung". Er schlug vor, die sogenannte serielle Bauweise zuzulassen. Derzeit brauche ein Bauherr, wenn er die Genehmigung in einem Bundesland bekommen habe, für den gleichen Typ im nächsten Bundesland die nächste Genehmigung. Die Pläne der Großen Koalition zur Begrenzung der Mietensteigerung würden das Problem fehlender Wohnungen nicht lösen, betonte Landsberg. Wenn 30 oder 40 Bewerber um eine preiswerte Wohnung konkurrierten, seien sie nicht in der Position, ihre rechtlichen Ansprüche gegenüber dem Vermieter durchzusetzen. Entscheidend sei, dass gebaut werde, und das schneller und preiswerter.