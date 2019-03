Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, hat den etablierten Parteien vorgeworfen, für das Erstarken der AfD in Ostdeutschland verantwortlich zu sein.

Die Politik müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen, sagte Landsberg dem "Handelsblatt". Die Menschen fühlten sich sonst unverstanden und seien eher bereit, sich populistischen oder politisch radikaleren Kräften zuzuwenden. Landsberg erklärte, vor allem in den strukturschwachen Regionen und in Teilen der neuen Bundesländer fühlten sich viele von der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland abgekoppelt. Die Bürger erwarteten zurecht, dass auch bei ihnen etwas davon ankomme, beispielsweise durch den Ausbau der Infrastruktur.