Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (imago / photothek / Felix Zahn )

Der Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", dann drohe die Gefahr, dass die Impfpflicht zu einem zahnlosen Tiger werde. Insbesondere müsse geklärt werden, ob der beste Weg nicht ein nationales Impfregister wäre, wie es etwa in Österreich eingeführt worden sei. Er befürchte, dass man die Organisation und Umsetzung am Ende den Kommunen überlassen werde, die bereits an ihren Leistungsgrenzen arbeiteten, meinte Landsberg. Es wäre falsch, sich erst nach Einführung einer Impfpflicht Gedanken darüber zu machen, wie die Umsetzung erfolgen solle.

Am Mittwoch soll der Bundestag in einer Orientierungsdebatte über das Thema diskutieren. Bundeskanzler Scholz, Gesundheitsminister Lauterbach und andere haben bereits erkennen lassen, dass sie eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren unterstützen. Daneben gibt es Befürworter einer Impfpflicht ab 50 Jahren sowie jene, die das Vorhaben ganz ablehnen.

