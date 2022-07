Trockenheit

Städte- und Gemeindebund warnt vor Wasserknappheit in Deutschland

Wegen der Trockenheit könnte nach Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in einigen Regionen Deutschlands bald das Wasser knapp werden. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dem "Handelsblatt", problematisch sei der Wasserbedarf in Industrie und Landwirtschaft, aber auch in Privathaushalten. Die Gartenbewässerung und das Füllen großer Pools mit Leitungswasser könne in den Sommermonaten zum echten Problem werden.

18.07.2022