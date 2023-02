Tarifstreit öffentlicher Dienst

Die öffentlichen Haushalte seien nicht in der Lage, Gehälter in der geforderten Höhe zu bezahlen, sagte Welge im Deutschlandfunk. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund verlangen für den öffentlichen Dienst ein Lohnplus von 10,5 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr. Verdi-Chef Werneke drohte mit einer Ausweitung der Streiks, sollten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen. - Die nächste Verhandlungsrunde findet am Mittwoch statt.