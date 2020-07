Die Präsidenten Deutschlands und Italiens rufen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu einer stärkeren Zusammenarbeit ihrer Länder auf kommunaler Ebene auf.

In einem gemeinsamen Brief an mehr als 800 Bürgermeister beider Staaten würdigten Bundespräsident Steinmeier und sein italienischer Amtskollege Mattarella die seit Jahrzehnten bestehenden Partnerschaften zwischen deutschen und italienischen Städten. Die dadurch entstandenen vielfältigen Verbindungen und Freundschaften seien ein unschätzbares Gut. Gerade jetzt komme es mehr denn je auf diesen Zusammenhalt an, schrieben Steinmeier und Mattarella weiter.



Sie ermutigten die angeschriebenen Bürgermeister, neue kommunale Partnerschaften aufzubauen und den Austausch auch in Zeiten der Pandemie weiter zu verstärken, etwa durch regelmäßige digitale Konferenzen.italienscher