Acht deutsche Großstädte wollen auf ihren Straßen weitgehend Tempo 30 einführen - und fordern dafür eine Änderung der Straßenverkehrsordnung.

An der vom Deutschen Städtetag unterstützten Initiative beteiligen sich Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannover, Leipzig, Münster, Ulm und inzwischen auch Bonn. Bisher dürfen Kommunen Tempo 30 nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur lokal einführen, etwa vor Kindergärten. Die Initiative hofft auf eine entsprechende Änderung der Verkehrsordnung nach der Bundestagswahl. Dann wollen die beteiligten Städte in einem Pilotprojekt nur noch auf wenigen Hauptverkehrsstraßen Tempo 50 erlauben.



Städtetagspräsident Jung sagte, die Kommunen bräuchten beim Thema Verkehr mehr Entscheidungsspielraum als bisher. In einer Erklärung der Initiative hieß es, die Leistungsfähigkeit für den Verkehr werde durch Tempo 30 nicht eingeschränkt. Besonders für Fußgänger und Radfahrer würden die Straßen sicherer. Zudem werde der Verkehrslärm reduziert und die Luftbelastung geringer.

