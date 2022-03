Vor der Registrierungsstelle für Flüchtlinge in Hamburg (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur, Städte, die sehr viele Flüchtlinge aufnahmen, müssten dringend entlastet werden. Das sei nur durch eine wirksame Steuerung zu erreichen, die Bund und Ländern noch nicht gelungen sei.

Geflüchtete sollten zudem an den Grenzen und in Erstaufnahmeeinrichtungen registriert werden. Da viele nach Angaben Dedys biometrische Pässe haben, sollte zudem geprüft werden, ob eine aufwendige erkennungsdienstliche Behandlung in jedem Fall notwendig sei.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind mehr als 200.000 Kriegsflüchtlinge in Deutschland registriert worden.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.