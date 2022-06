Corona-Pandemie

Der Städtetag fordert von der Regierung eine Anspassung des Infektionsschutzgesetzes mit Blick auf den Herbs (imago images/Jan Huebner)

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Menschen, die Länder und die Kommunen dürften nicht erst im September erfahren, wie der Plan für Herbst und Winter aussehe. Eine Lehre aus der Vergangenheit sollte sein, nicht erst in letzter Minute mit heißer Nadel das Infektionsschutzgesetz zu ändern. Dedy mahnte eine Rechtsgrundlage für eine erneute Maskenpflicht in Innenräumen sowie für Zugangsbeschränkungen an.

Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckart sagte dem Redaktionsnetzwerk, die FDP und ihr Vorsitzender Lindner dürften nicht wieder bremsen, wenn es um den Schutz vor Corona im Herbst gehe. Nur mit einer frühzeitigen Vorbereitung könne man überstürzte Entscheidungen verhindern, wenn die Infektionszahlen im Herbst wieder steigen sollten, betonte die Grünen-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.