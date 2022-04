Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages (imago stock&people)

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der "Rheinischen Post", nach Angaben von Virologen sei eine neue Corona-Welle im Herbst sicher. Man wisse nur noch nicht, welche Virus-Variante es sein werde. Der Bund müsse daher etwas für den Fall in der Schublade haben, dass neue Mutanten bekämpft werden müssten, meinte Dedy. So könnte es beispielsweise notwendig sein, in ein paar Monaten die Maskenpflicht im Einzelhandel wieder einzuführen. Dann wäre für eine bundesweite Regelung aber erst wieder eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes notwendig, betonte Dedy.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.