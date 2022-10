Katastrophenschutz

Der Deutsche Städtetag fordert, dass Bürger besser auf Krisen - wie etwa auch Stromausfälle durch Sabotage - vorbereitet werden müssen. Vorbereitet für den "Notfall" - Prepper. (dpa / Michal Walczak )

Ein Blackout sei ein realistisches Szenario, und man müsse sich darauf einstellen, dass verschiedene Krisensituationen aufeinanderträfen, sagte Dedy der "Süddeutschen Zeitung". Eine funktionierende Notversorgung mit Wasser und Wärme sei nur über maximal 72 Stunden möglich. Ein Problem dabei sei, dass die Menschen in Deutschland bisher in Krisen und Katastrophen unerfahren seien, meinte Dedy. Deshalb sei eine kontinuierliche, transparente und niedrigschwellige Aufklärung wichtig.

Bundesregierung will kritische Infrastruktur schützen

Bundesinnenministerin Faeser sicherte einen besseren Schutz von kritischer Infrastruktur zu. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine markiere auch in der inneren Sicherheit eine Zeitenwende. Dafür wappne man sich, sagte die SPD-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Die Sicherheitsbehörden träfen zusätzliche Schutzmaßnahmen, wo dies erforderlich sei. So sei der Schutz maritimer Infrastrukturen durch eine deutlich erhöhte Präsenz der Bundespolizei auf See erhöht worden.

Faeser kündigte an, sie werde dem Kabinett noch in diesem Jahr Eckpunkte für ein Gesetz vorlegen. Die Betreiber müssten sich umfassend gegen Gefahren wie Naturkatastrophen, Terrorismus, Sabotage aber auch menschliches Versagen wappnen. Die Regierung werde weitere Meldepflichten für Sicherheitsvorfälle einführen und damit die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa stärken.

Checkliste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Wichtige Tipps zum Thema Notfallvorsorge gibt es bereits beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe . Diesen reichen von der Mappe mit allen wichtigen Dokumenten bis hin zum Lebensmittelvorrat. Grundsätzlich gilt, Vorbereitung ist immer eine gute Idee: "Jeder Vorrat ist besser als kein Vorrat". Wie einige Menschen auf eventuelle Ausfälle in der Lebensmittelversorgung reagieren, wurde bereits in der Corona-Krise und den damit verbundenen Lockdowns deutlich. Mehl, Nudeln, Tomatensauce waren auf einmal in den Supermärkten ausverkauft. Auch Klopapier wurde gehortet.

Die Behörde gibt auch spezielle Tipps, wie man sich auf einen längeren Stromausfall vorbereiten kann:

- Ausreichend Decken und Pullover, wenn die Heizung ausfällt

- Batterien, Kerzen und Taschenlampen bevorraten

- Ersatzakkus für Laptops und Mobiltelefone bereithalten

- batteriebetriebenes Radio oder Kurbelradio bereithalten, damit man Mitteilungen der Behörden verfolgen kann

Seinen Selbstversuch als Prepper hat der Kölner Journalist Frank Odenthal in dem im Deutschlandfunk gesendeten Feature beschrieben. Er hat an Survivalkursen teilgenommen, weil er wissen wollte, ob er zum Prepper taugt und womöglich längst einer geworden ist. Prepper, das Wort kommt aus dem Englischen "to prepare", rechnen mit dem Schlimmsten und bereiten sich auf den Weltuntergang vor.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.