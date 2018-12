Die Kommunen fordern die Bundesregierung auf, den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in die Zuständigkeit der Länder zu legen.

Städtetags-Präsident Lewe sagte der "Funke Mediengruppe", Bildung sei im föderalen System eine klassische Aufgabe der Länder. Auch der qualitative und quantitative Ausbau von Ganztagsschulen gehöre dazu. Deshalb dürfe dies nicht in einem Bundesgesetz geregelt werden, betonte der Oberbürgermeister von Münster. Zudem müssten schon heute bestehende Betreuungsmöglichkeiten und Angebote von Schulen sowie Kinder- und Jugendhilfe in ein Gesamtkonzept einbezogen werden.



Nach den Plänen des Bundes soll der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen bis 2025 eingeführt werden. Zur Finanzierung will er zwei Milliarden Euro bereitstellen.