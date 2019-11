Der Deutsche Städtetag hat die geplante finanzielle Entlastung der Kommunen für weniger Bahnübergänge begrüßt, zugleich aber Nachbesserungen gefordert.

Es sei gut, wenn der Umbau von Kreuzungen zwischen Eisenbahnstrecken und kommunalen Straßen beschleunigt werde und der Bund sich stärker an den Kosten beteiligen wolle, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings blieben nach dem bisherigen Gesetzentwurf die Kommunen oft in der Verantwortung, den nachträglichen Umbau an den Kreuzungen zu finanzieren.



Das Bundesverkehrsministerium will Engpässe im Schienennetz schneller beseitigen und dafür auch mehr Bahnübergänge abschaffen. Ziel ist es, dass Züge schneller fahren können und pünktlicher werden.