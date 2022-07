Energiekrise

Die steigenden Energiekosten bereiten vielen Haushalten Sorge und sind auch für Stadtwerke ein Problem. (picture alliance/dpa / Marcus Brandt)

Dedy empfahl, die Stadtwerke deshalb unter einen finanziellen Rettungsschirm des Bundes zu nehmen. Der Deutsche Städtetag sieht zudem beim Ziel, Energie einzusparen, bürokratische Hürden. Nach den Worten Dedys ist es sinnvoll, die Heizperiode später zu beginnen. Das sei aber rechtlich bislang nicht zulässig. Auch ein Absenken der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden könne derzeit in manchen Fällen noch gegen Regelungen der Arbeitsstättenverordnung verstoßen, betonte Dedy. Er äußerte die Befürchtung, dass die Gasspeicher in Deutschland zum Winter nicht voll sein werden. Das Interview können Sie hier nachhören

Bundesnetzagentur befürchtet Totalausfall russischer Gaslieferungen

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, warnte vor einem möglichen Totalausfall russischer Gaslieferungen und rief die Bevölkerung zum Energiesparen auf. Die Frage sei, ob aus der bevorstehenden jährlichen Wartung der Pipeline Nord Stream 1 eine - so wörtlich - "länger andauernde politische Wartung" werde, sagte Müller der Funke-Mediengruppe.

Er rief alle Haus- und Wohnungsbesitzer dazu auf, ihre Gas-Brennwertkessel und Heizkörper rasch zu überprüfen und effizient einstellen zu lassen. Eine Wartung könne den Gasverbrauch um 10 bis 15 Prozent senken. Das müsse jetzt passieren und nicht erst im Herbst, mahnte Müller. Auch solle in den Familien bereits jetzt darüber gesprochen werden, ob im Winter in jedem Raum die gewohnte Temperatur eingestellt sein müsse oder es in manchen auch etwas kälter sein könne.

ifo-Präsident für Importzölle auf russische Energielieferungen

Der Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in München, Fuest, schlug Imortzölle auf russische Energielieferungen vor. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", solche Abgaben hätten erhebliche Vorteile gegenüber Boykottmaßnahmen. So könne man damit einen Teil der Einnahmen, die heute nach Russland flössen, abschöpfen.

Kritisch sieht der Ökonom hingegen den Vorschlag von US-Präsident Biden für eine Preisobergrenze für russisches Öl. Dagegen spreche, dass Öl dann vor allem in die Länder geliefert werde, die sich nicht beteiligten und mehr Geld böten, meinte Fuest. Auch das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hatte sich kürzlich für Importzölle auf russisches Öl und Gas ausgesprochen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.