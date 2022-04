Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städtetag (imago / biky)

In diesem Fall riskiere man wieder viele schwere Krankheitsverläufe im nächsten Herbst, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy der Funke Mediengruppe. Damit sich die Quote der Geschützten in der gesamten Bevölkerung noch einmal deutlich erhöhe, sei zudem eine Impfpflicht ab 18 Jahren eindeutig besser geeignet als eine erst ab 50 Jahren. Dedy betonte, wer skeptisch gegenüber den mRNA-Technik sei, könne sich den neueren Wirkstoff Novavax verabreichen lassen.

Für die am kommenden Donnerstag geplanten Abstimmung im Bundestags unterschiedliche und teils fraktionsübergreifende Anträge erarbeitet worden. Die Positionen reichen von einer Zustimmung über eine Art Stufenmodell bis zur Ablehnung jeglicher Impfplicht gegen Covid-19.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.