Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städtetag, warnt vor Verzögerungen beim Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen. (imago / biky)

In den Städten schrillten die Alarmglocken, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy der Deutschen Presse-Agentur. Bund und Länder müssten sich im neuen Jahr umgehend auf die im Gesetz vorgeschriebene Verwaltungsvereinbarung für den Ausbau einigen. Bis dahin seien sonst die notwendigen Investitionen der kommunalen Schulträger in neue Räume und Ausstattung blockiert und der Ausbau werde ausgebremst. Bundesweit sollen alle Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden, für die ersten vier Jahre in der Schule Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Der Bund unterstützt den dafür nötigen Ausbau der Plätze mit bis zu 3,5 Milliarden Euro und beteiligt sich dauerhaft auch an den Betriebskosten.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.