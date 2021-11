Verbandspräsident Lewe sagte im Deutschlandfunk ( Audio-Link ), viele Kommunen böten bereits zusätzliche Impfstellen an oder nähmen stillgelegte Impfzentren wieder in Betrieb. Der CDU-Politiker forderte, auch Zahnärzte und Apotheker zu beteiligen. Letztere könne man mit einem Ausbildungsprogramm in kurzer Zeit zum Impfen befähigen. Das Ziel müsse sein, das Virus zu besiegen und zur Normalität zurückzukehren. Der Deutsche Städtetag prüfe derzeit die Auswirkungen einer möglichen Impfpflicht. Er selbst halte diese für unausweichlich, sagte Lewe.