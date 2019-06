Der neue Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, verlangt einen umfassenden Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.

Der Oberbürgermeister von Leipzig sagte im Deutschlandfunk, in den kommenden zehn Jahren brauchten die Städte und Gemeinden mindestens 20 Milliarden Euro, um einen Qualitätssprung zu machen. In Mitteldeutschland gebe es sehr gute Beispiele, wo S-Bahnen gebaut worden seien und Menschen wieder auf dem Land wohnen wollten. Der SPD-Politiker warnte davor, den Autoverkehr zu verteufeln. Aber man müsse Anreize für den Nahverkehr und das Fahrrad schaffen und auch die Fußwegsicherheit verbessern, betonte Jung.



Jung hat das Amt des Städtetagspräsidenten gestern vom Münsteraner Oberbürgermeister Lewe übernommen. Er ist der erste Bürgermeister einer ostdeutschen Stadt in dieser Position.