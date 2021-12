Stärkste Geflügelpestepidemie in Europa (Archivbild) (Andre van Elten / 261News / dpa)

Das Institut sagte der Deutschen Nachrichten Agentur, derzeit erlebe man die bislang größte Epidemie. Täglich kämen neue Fälle hinzu. Die betroffenen Länder reichten von Finnland bis Portugal. Auch aus Kanada, Israel, Indien und Ostasien kämen Meldungen. Für die kommenden Winterwochen seien das keine guten Aussichten. Nach Angaben des Instituts ist der Vogelgrippe-Subtyp H5N1 vorherrschend. Er gilt auch für Menschen als potenziell gefährlich.

In Deutschland wurden seit Anfang Oktober 394 Infektionen bei Wildvögeln, hauptsächlich entlang der Küste und insbesondere in Schleswig-Holstein. Zudem wurden vom 46 Ausbrüche in Geflügelhaltungen registriert.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.