Öffentlicher Dienst

Sie wuchs im Vergleich zum Jahr 2020 um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Insgesamt gab es rund 126.000 neue Stellen. Den größten Zuwachs verzeichnete das Gesundheitswesen. In den öffentlichen Krankenhäusern, Gesundheitsämtern und auch Impfzentren arbeiteten Mitte 2021 rund 209.500 Menschen. Das sind 11 Prozent mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Corona-Pandemie.

Auch der Personalzuwachs in kommunalen Kindertageseinrichtungen hat sich mit einem Plus von 5,5 Prozent fortgesetzt. Seit 2006 hat sich die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher nahezu verdoppelt. Die Erhebung des Verbands Bildung und Erziehung legte im vergangenen Jahr eine erhebliche Unterdeckung beim Personal offen. In einer Umfrage gaben 40 Prozent der Kitaleitungen an, dass sie zu mehr als einem Fünftel der Zeit ihre Aufsichtspflicht in der Kita nicht mehr erfüllen können, weil ihnen das Personal fehle.

Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes nahmen auch die Beschäftigten in den Schulen um 16.300 auf 982.400 zu und in den Hochschulen einschließlich der Kliniken um 21.000 auf 606.800.

Auch die Polizei baute ihr Personal aus. Mit einem Zuwachs von 2,1 Prozent im Vorjahresvergleich traten so viele Menschen eine neue Stelle bei der Polizei an, wie seit Mitte der Neunzigerjahre nicht mehr. Im Vergleich zu 2016 stieg die Personalstärke der Polizei mit Stand Mitte 2021 somit um elf Prozent.

