Die französische Regierung hat ein Gesetz zur Einführung eines Gesundheitspasses verabschiedet, mit dessen Hilfe die Impfbereitschaft verstärkt werden soll.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, muss beim Betreten von Kultur- und Freizeiteinrichtungen ab morgen mit dem Gesundheitspass die vollständige Corona-Impfung, eine überstandene Infektion oder ein negativer Test nachgewiesen werden. Ab Anfang August ist der Pass demnach auch beim Besuch von Restaurants und Bars Pflicht. Am Wochenende hatten zehntausende Menschen in Frankreich gegen die jüngsten Maßnahmen der Regierung in der Corona-Pandemie demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.