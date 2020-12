Politiker und Verbände diskutieren über den Vorschlag, Pakete von Online-Händlern mit einer Abgabe zu belegen, um damit die Innenstädte zu stärken. Von mehreren Seiten kommt Unterstützung, der Handelsverband Deutschland hat sich allerdings dagegen ausgesprochen.

HDE-Hauptgeschäftsführer Genth sagte, eine Paketsteuer träfe auch viele heimische Online-Händler, die korrekte und pünktliche Steuerzahler seien. Zudem wäre es ein Bärendienst gegenüber den stationären Händlern, die sich ein Online-Standbein aufgebaut hätten.

Handelsverband hält bessere Kontrollen für nötig

Nötig seien vielmehr bessere Kontrollen, um sicherzustellen, dass auch bei Lieferungen aus Fernost die hiesigen Regelungen für Produktsicherheit und Steuerzahlungen eingehalten würden, so der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes.

Städte- und Gemeindebund unterstützt die Idee

Unterstützung kam dagegen vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. "Es steht zu befürchten, dass viele Geschäfte aufgeben müssen und wir unsere Zentren nach der Pandemie kaum wiedererkennen", warnte Hauptgeschäftsführer Landsberg in der "Rheinischen Post". Es könne daher ein richtiger Ansatz sein, "über eine neue Abgabe Finanzmittel für die Unterstützung der in Not geratenen Innenstädte und Ortskerne zu erzielen". Auch Landsberg betonte, es sei wichtig, dabei nicht kleine Geschäfte zu belasten, die sich mit Online-Angeboten ein zweites Standbein aufgebaut hätten.

Vorschlag aus SPD: Retouren kostenpflichtig machen

Der SPD-Kommunalexperte Daldrup sagte den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland", man könne es nur begrüßen, wenn die CDU/CSU-Fraktion in einem Positionspapier jetzt ebenfalls vorschlage, den Onlinehandel zusätzlich zu besteuern, um so für mehr Chancengleichheit mit dem stationären Handel in den Innenstädten zu sorgen. Daldrup schlug zudem vor, kostenlose Retouren von Waren aus dem Onlinehandel kostenpflichtig zu machen - auch um "überflüssigen Verkehr zu reduzieren".

Vorstoß kam aus Unionsfraktion im Bundestag

Der Vorschlag für eine Paketabgabe war aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gekommen, die mit dem Geld die Innenstädte unterstützen will. Das Geld solle in einen entsprechenden Fonds fließen, heißt es in einem Grundsatzpapier, aus dem mehrere Medien zitieren. Die Höhe der Abgabe solle sich nach dem Bestellwert richten. Mit den Einnahmen wolle man den Onlinehandel an den Kosten der von ihm genutzten kommunalen Infrastruktur beteiligen. Die Mittel würden demnach in vollem Umfang zur Stärkung eines vielfältigen Einzelhandels in lebendigen Innenstädten eingesetzt. Außerdem solle Geschäften, die wegen der Pandemie zeitweise schließen mussten, mit großzügigeren Überbrückungshilfen, Schnellkrediten und Steuererleichterungen geholfen werden.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.