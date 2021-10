Industrie- und Arbeitgeberverbände aus Deutschland, Frankreich und Polen haben in einer gemeinsamen Erklärung die Europäische Union zu einer Stärkung des Binnenmarktes aufgerufen.

Der Binnenmarkt sei einer der größten Erfolge der EU, heißt es in der vom Bundesverband der Deutschen Industrie, dem französischen Arbeitgeberverband Medef und dem polnischen Pendant Lewiatan unterzeichneten Erklärung. Um ihn zu stärken seien Klimaschutzmaßnahmen nötig, die aber Hand in Hand mit der industriellen Wettbewerbsfähigkeit gehen müssten. Die Unternehmen stünden hinter dem Kampf gegen die globale Erwärmung. Es müsse jedoch Klarheit darüber herrschen, mit welchen Herausforderungen und Kosten die grüne Wende für Unternehmen und Gesellschaften einhergehe. Zu den wesentlichen bedingungen für eine erfolgreiche Wende gehören laut den Verbänden verlässliche Maßnahmen zur Verlagerung von CO2-Emissionen, Fortschritte in der globalen CO2-Preisgestaltung und ausreichende Mengen an erneuerbaren Energien zu wettbewerbsfähigen Preisen.

