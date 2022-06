Weitere Warnstreiks in der Stahlindustrie (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Das teilte die IG Metall am Nachmittag mit. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde 8,2 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie. Die Arbeitgeber halten dies für überzogen. Sie haben für dieses Jahr eine Einmalzahlung von 2100 Euro angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am Montag statt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.