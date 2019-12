Wenige Stunden vor einer Aufsichtsratssitzung haben sich Stahlkocher von ThyssenKrupp zu einer Protestkundgebung vor der Unternehmenszentrale in Duisburg versammelt.

Angesichts der Krise des Konzerns fürchten sie um ihre Jobs. Thyssenkrupp will rund 6.000 der weltweit etwa 160.000 Stellen streichen, davon rund 2.000 in der Stahlsparte. Informationen dazu, wo diese wegfallen könnten, gibt es bislang nicht. Am Nachmittag will der Aufsichtsrat über die künftige Strategie seiner Stahlsparte mit seinen rund 27.000 Beschäftigten beraten.



Die IG Metall und der Betriebsrat fordern Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Damit sollen die Standorte wettbewerbsfähiger gemacht werden.