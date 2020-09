Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat der angeschlagenen Stahlindustrie Unterstützung der EU zugesagt.

Die europäischen Stahlarbeiter in den verschiedenen Mitgliedsländern würden nicht im Stich gelassen, sagte der CDU-Politiker vor informellen Beratungen der EU-Handelsminister in Berlin. Es gehe um eine Perspektive für die Stahlindustrie bei der geplanten Transformation hin zu "grünem Stahl". In der EU wird über einen sogenannten Grenzausgleichs-Mechanismus diskutiert. Dabei könnte Stahl aus Ländern mit niedrigeren Klimavorgaben mit einer Abgabe belegt werden. Die Branche wird zudem durch Überkapazitäten, Dumpingpreise auf dem Weltmarkt, etwa durch chinesischen Stahl, und Umsatzeinbrüche wegen der Corona-Krise belastet.

