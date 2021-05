Für den klimafreundlichen Umbau der Stahlindustrie will die Bundesregierung in den kommenden Jahren Staatshilfen in Milliardenhöhe zur Verfügung stellen.

Wie Wirtschaftsminister Altmaier nach einem Treffen mit Vertretern von Stahlherstellern und der IG Metall ankündigte, sollen in den Jahren 2022 bis 2024 mindestens fünf Milliarden Euro zusätzlich mobilisiert werden. Der Großteil davon entfällt auf das Förderprogramm "Dekarbonisierung in der Industrie", für das das Umweltministerium zuständig ist.



Die Transformation der Branche müsse rasch angegangen werden, sagte Altmaier. Die Unternehmen brauchten Planungssicherheit bei Investitionen. Die nötigen Gesamtinvestitionen für den Umbau zur CO2-freien Stahlproduktion in Deutschland bezifferte Altmaier auf insgesamt 35 Milliarden Euro. Davon könnten in den kommenden 30 Jahren etwa 10 bis 12 Milliarden Euro aus öffentlichen Hilfen kommen.



Auf die Stahlindustrie entfällt ein erheblicher Anteil am CO2-Ausstoß in Deutschland.

