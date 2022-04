Zerstörte Fahrzeuge in Mariupol vor einem Eisen- und Stahlwerk, Ukraine (Sergey Averin/IMAGO/SNA)

Präsident Putin äußerte sich im Kreml bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Schoigu zur Lage in Mariupol und dem eingekesselten Industriekomplex Asowstal. Putin befahl Schoigu, die Erstürmung abzusagen. Er betonte, es sei nicht nötig, in die unterirdischen Teile der Anlage vorzudringen. Vielmehr solle das Areal so abgeriegelt werden, dass, Zitat, "keine Fliege mehr durchkommt". Putin fügte hinzu, sollten sich die letzten noch auf dem Areal befindlichen ukrainischen Soldaten ergeben, kämen sie mit dem Leben davon und würden "mit Respekt" behandelt. Schoigu sagte bei dem Treffen mit Putin, der übrige Teil von Mariupol sei unter russischer Kontrolle.

Vizeregierungschefin Wereschtschuk fordert freies Geleit für Verletzte und Zivilisten

Auf dem Gelände des Stahlwerkes Asowstal halten sich nach russischen Angaben noch rund 2.000 ukrainische Soldaten auf. Sie haben mehrere russische Ultimaten verstreichen lassen und weigern sich, aufzugeben. Nach ukrainischen Angaben befinden sich in dem weitläufigen Industriekomplex auch 500 verletzte Soldaten sowie rund 1.000 Zivilisten. Die ukrainische Vizeregierungschefin Wereschtschuk forderte für beide Gruppen freies Geleit. Die Betroffenen müssten noch heute von dort weggebracht werden. Nach ihren Angaben konnten zuletzt vier Busse mit Menschen an Bord die Stadt verlassen.

Lage für die Verteidiger "absolut aussichtslos"

Unser früherer Russland-Korrespondent Thielko Grieß beobachtet die Lage in der Ukraine von Deutschland aus. Er sagte im Deutschlandfunk , die Lage für die Verteidiger in dem Stahlwerk sei "absolut aussichtslos", und die Betroffenen würden dort ausgehungert. Auch gehe ihre Munition zur Neige und könne nicht neu aufgefüllt werden. Hinzu komme, dass die Zivilisten auf dem Gelände den Kämpfen schutzlos ausgeliefert seien. Was mit diesen Menschen geschehen solle, sei vollkommen unklar.

Laut Bürgermeister schwere Explosionen in Charkiw

Das russische Militär setzte seine Offensive im Osten des Landes fort. Die Region Luhansk steht dem Gouverneur zufolge zu 80 Prozent unter russischer Kontrolle. Der Bürgermeister von Charkiw - der zweitgrößten Stadt des Landes - berichtete heute von schweren Explosionen. Derzeit seien noch rund eine Million Menschen in der Stadt. Nach seinen Worten wurden bislang etwa 500.000 Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit gebracht.

Im Kiewer Vorort Borodjanka wurden nach ukrainischen Angaben zwei weitere Massengräber mit Leichen von Zivilisten entdeckt. Einige von ihnen wiesen Folterspuren auf, teilte die dortige Polizei mit.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

