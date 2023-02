Einwanderung

Joachim Stamp, Archivfoto (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Es gehe um Personen, die sich hier seit Jahren an alle Regeln hielten. Menschen, die in den Arbeitsmarkt integriert seien und die Sprache lernten, deren Kinder in die Schule gingen, die ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft geworden seien, sagte der FDP-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Stamp führte aus, dass sich eine begrenzte Zahl von Menschen regulär für den deutschen Arbeitsmarkt bewerben können sollte. Gerade in Südamerika gebe es zahlreiche junge Leute, darunter viele Frauen, die gerne bei uns in Mangelberufen wie der Pflege arbeiten würden. Sie wären auch kulturell schnell integrierbar, meinte Stamp.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.