Neuer Migrations-Bevollmächtigter

Das solle unter Beachtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention geschehen. Das erfordere aber sehr viel Diplomatie und einen langen Vorlauf. Es sei klar, dass etwa ein Land wie Libyen in seinem derzeitigen Zustand dafür kein Partner sein könne. Stamp betonte, entscheidend sei, sowohl das Sterben im Mittelmeer und die sogenannten Pushbacks an den EU-Außengrenzen zu beenden als auch die irreguläre Migration zu reduzieren. "Dazu müssen wir den Menschen die Motivation nehmen, sich überhaupt erst auf die lebensgefährliche Überfahrt einzulassen." Es gehe nicht um einen "Schnellschuss", wie ihn etwa der frühere britische Premierminister Johnson mit Ruanda gemacht habe, betonte Stamp.

Die drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, sich "für rechtsstaatliche Migrationsabkommen mit Drittstaaten im Rahmen des Europa- und Völkerrechts" einzusetzen. Darin wird die Prüfung zur Feststellung eines Schutzstatus in Drittstaaten jedoch nur "in Ausnahmefällen" erwähnt.

Migrationsabkommen und Visa

Konkret warb Stamp für Migrationsabkommen mit Partnerländern, die ein Kontingent von regulären deutschen Visa für ihre Bürger angeboten bekommen sollen - unter der Voraussetzung, dass sie Straftäter, Gefährder und illegal nach Deutschland eingereiste Staatsbürger zurücknehmen, also Abschiebungen ermöglichen. "Wir wollen Chancen schaffen, dass sich eine begrenzte und kontingentierte Anzahl regulär für den deutschen Arbeitsmarkt bewerben kann, sofern jene, die es auf eigene Faust versuchen und die hier kein Asylrecht haben, von ihren Herkunftsländern umstandslos wieder aufgenommen werden".

"Bleiberecht für gut Integrierte"

Zugleich sprach sich der Sonderbeauftragte dafür aus, gut integrierten Migranten eine dauerhafte Bleibemöglichkeit zu bieten. Dabei gehe es um Personen, die sich in Deutschland seit Jahren an alle Regeln hielten. Menschen, die in den Arbeitsmarkt integriert seien, die Sprache lernten und deren Kinder in die Schule gingen. Stamp führte aus, dass sich eine begrenzte Zahl von Menschen regulär für den deutschen Arbeitsmarkt bewerben können sollte. Gerade in Südamerika gebe es zahlreiche junge Leute, darunter viele Frauen, die gerne in Mangelberufen wie der Pflege arbeiten würden. Sie wären auch kulturell schnell integrierbar.

Stamp, der frühere nordrhein-westfälischer Integrationsminister war, hatte sein Amt als Sonderbevollmächtigter am Mittwoch übernommen. Der 52-Jährige soll dafür sorgen, dass die Migration nach Deutschland geordneter abläuft und Rückführungen abgelehnter Asylbewerber besser funktionieren.

