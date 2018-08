Sagen, was man tut, und tun, was man sagt, ist eine Formel, ganz nach dem langjährigen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau. Joachim Stamp von der FDP, der stellvertretende Ministerpräsident in eben Nordrhein-Westfalen, der in seiner Funktion als Integrationsminister verantwortlich zeichnet für die unrechtmäßige Abschiebung des Gefährders Sami A., nimmt für sich in Anspruch, sein Handeln nach ganz ähnlichen Grundsätzen auszurichten wie einst Rau es formulierte.

Das erklärt auch Stamps Handlungsmuster im Fall Sami A.: Immer wieder hatte Stamp – erst als Oppositionspolitiker, seit nunmehr gut einem Jahr als Minister – von Anis Amri gesprochen. Jenem anderen, von den Behörden beobachteten Mann, der eben nicht abgeschoben wurde und der später den Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz verübte. Dies dürfe sich nicht wiederholen, so Stamps Maxime, dafür werde er bis an die Grenzen des Rechtsstaates gehen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde dann Sami A. ausgeflogen, wohl auf persönliche Veranlassung des Ministers. Er ist, wie nun die Richter urteilten, damit zu weit gegangen.



Das wird nun immer deutlicher und lässt sich nun auch nicht mit dem Ergebnis rechtfertigen, dass Sami A. ja jetzt in Tunesien sei und nicht gefoltert werde. Der Zweck heiligt im Rechtsstaat eben nicht die Mittel.



Zumal es wohl ein Leichtes gewesen wäre, die Geschichte zu lösen – und zwar gerichtsfest. Immer wieder war von Gericht darauf gedrängt worden, doch eine diplomatische Note Tunesiens einzuholen, dass Sami A. dort keine Folter drohe. Dann hätte einer rechtssicheren Abschiebung nichts mehr im Wege gestanden.



Stattdessen wurde der komplexe Einzelfall Sami A. nun zu einer öffentlich-diskutierten Prinzipien-Frage. Dabei konnte Stamp bis heute die schweren Vorwürfe nicht entkräften: Warum fühlte sich das Gericht getäuscht? Warum wurde die Abschiebung nicht abgebrochen, obwohl der Gerichtsbeschluss noch während der laufenden Abschiebung im Ministerium einging? Und warum hatte das Ministerium für diesen Fall keine Vorkehrung getroffen, obwohl es wusste, dass noch ein Verfahren lief?

Fakten schaffen um jeden Preis

Stamps fahriges Verhalten in diesem Kontext lässt nur einen Rückschluss zu: Man wollte Fakten schaffen. Und zwar um jeden Preis.



Ein solches Rechtsverständnis ist jedoch verstörend – erst recht für den Vorsitzenden des größten FDP-Landesverbandes, einer Partei, bei denen die Bürgerrechte einst zur DNA gehörten. Es wird spannend sein, zu sehen, ob ihm seine liberalen Parteifreunde dies auf Dauer durchgehen lassen.



Zumal Stamp mit seinem Verhalten zweierlei billigend in Kauf genommen hat: Zum einen sorgt er so – Ironie der Geschichte – schlussendlich für eine größere Gefahr hierzulande, auch wenn es immer anders dargestellt wird. Konkret, indem der Gefährder Sami A. bald wohl wieder in Deutschland sein wird und auch abstrakt, in dem künftige Abschiebungen solcher Personen wohl gerichtlich noch schwerer durchzusetzen sind. Das Vertrauensverhältnis zur Justiz scheint zerrüttet.



Zum anderen ist nun eine populistische Diskussion über die Grundprinzipien des Rechtsstaates entbrannt. Dies könnte auch für die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung zu einem grundsätzlichen Thema werden. Nicht nur, dass Ministerpräsident Armin Laschet eher salopp verkündete, sein Stellvertreter Stamp habe nach seiner Auffassung nach Recht und Gesetz gehandelt – obwohl das Oberverwaltungsgericht in Münster das anders sieht. Und als gehörte ein sauberes Rechtsstaatsverständnis nicht per se zu jeder bürgerlichen Regierungskoalition, fiel auch noch NRW-Innenminister Herbert Reul auf, indem er anregte, dass Richter doch auch immer im Blick haben sollten, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen.

Selbst aufgestellter Maßstab scheint nicht mehr zu gelten

Doch anders als bei Reul, dessen flapsige Aussage natürlich nicht zu akzeptieren ist, geht es bei Stamp um konkretes Handeln. Um das Schaffen von Fakten, am Gericht vorbei. Damit hat er, wenn nicht vorsätzlich, dann zumindest aber billigend in Kauf genommen, eine Linie zu übertreten.



Er trage die volle Verantwortung, hatte Stamp unmittelbar nach der Abschiebung gesagt und angekündigt, die Gerichtsentscheidung darüber zu akzeptieren. Dieser - selbst aufgestellte – Maßstab scheint nun nicht mehr zu gelten. Wäre Sami A. in Tunesien gefoltert worden, dann hätte er keine Sekunde gezweifelt, sein Amt zur Verfügung zu stellen, definierte Stamp nun eine neue, rote Linie.



Sagen, was man tut und tun, was man sagt. Diese Devise, sie scheint für den Minister Stamp, nicht mehr zu gelten.

Moritz Küpper (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.