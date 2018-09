28 Jahre nach der deutschen Einheit gibt es immer noch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern in Ost und West. Zwar gebe es Fortschritte beim wirtschaftlichen Aufholprozess und die Lebensverhältnisse im Osten hätten sich denen im Westen weiter angenähert, heißt es im Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit.

Er wird heute im Kabinett behandelt, die Deutsche Presse-Agentur zitiert daraus vorab. Der Osten liege aber beim Lohnniveau und der Wirtschaftskraft nach wie vor zurück. Außerdem mangele es an Konzernzentralen großer Unternehmen. Noch immer sei eine deutlich geringere Internationalisierung und Exportorientierung der ostdeutschen Wirtschaft festzustellen, ebenso wie "niedrigere Produktivität und fehlende Spitzengehälter".



Positiv bewertet die Bundesregierung die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den ostdeutschen Bundesländern. Nahezu die Hälfte der Beschäftigten seien Frauen. Familie und Beruf ließen sich im Osten deutlich einfacher miteinander vereinbaren.



Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wirtschafts-Staatssekretär Hirte, stellt den Bericht am Mittag offiziell vor. Das Kabinett berät außerdem über einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn. Der CDU-Politiker will erreichen, dass gesetzlich Krankenversicherte schneller einen Arzttermin erhalten. Dazu soll unter anderem festgelegt werden, dass Kassenärzte mindestens 25 statt bisher 20 Sprechstunden pro Woche anbieten müssen.