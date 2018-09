Nach Darstellung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Hirte, leiden die ostdeutschen Länder an einer flächendeckenden Strukturschwäche.

Dafür seien vor allem demografische Faktoren verantwortlich, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Anlass war die Vorstellung des Jahresberichts der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit. Hirte erklärte, der Osten Deutschlands werde immer älter, junge Menschen wanderten nach wie vor in großem Umfang in die westdeutschen Länder ab. Die wirtschaftliche schwache Entwicklung sei auch darauf zurückzuführen, dass im Osten weltweit operierende Unternehmen fast vollständig fehlten. Die ostdeutschen Bundesländer trage in erster Linie der Mittelstand. Hirte zufolge wird zudem in gesellschaftspolitischen Fragen die Distanz zwischen Ost und West größer. Die Menschen in den neuen Bundesländern fühlten sich verstärkt als Bürger zweiter Klasse, deren Lebensleistung nicht anerkannt werde. Laut Hirte hat das auch damit zu tun, dass die Sichtweisen des Ostens in bundesdeutschen Gremien kaum vertreten seien. Die Politik Deutschlands sei nach wie vor westdeutsch geprägt.