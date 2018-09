Nach Darstellung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Hirte, leiden die ostdeutschen Bundesländer an einer flächendeckenden Strukturschwäche. 28 Jahre nach der deutschen Einheit gebe es immer noch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern in Ost und West.

Zwar gebe es Fortschritte beim wirtschaftlichen Aufholprozess und die Lebensverhältnisse im Osten hätten sich denen im Westen weiter angenähert, heißt es im Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit. Der Osten liege aber beim Lohnniveau und der Wirtschaftskraft nach wie vor zurück. Außerdem mangele es an Konzernzentralen großer Unternehmen. Noch immer sei eine deutlich geringere Internationalisierung und Exportorientierung der ostdeutschen Wirtschaft festzustellen, ebenso wie "niedrigere Produktivität und fehlende Spitzengehälter".



Für die Strukturschwäche seien vor allem demografische Faktoren verantwortlich, sagte der CDU-Politiker Hirte bei der Vorstellung des Berichts in Berlin. Der Osten Deutschlands werde immer älter, junge Menschen wanderten nach wie vor in großem Umfang in die westdeutschen Länder ab.



Hirte zufolge wird zudem in gesellschaftspolitischen Fragen die Distanz zwischen Ost und West größer. Die Menschen in den neuen Bundesländern fühlten sich verstärkt als Bürger zweiter Klasse, deren Lebensleistung nicht anerkannt werde. Die deutsche Politik sei nach wie vor westdeutsch geprägt.



Positiv bewertet die Bundesregierung die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den ostdeutschen Bundesländern. Nahezu die Hälfte der Beschäftigten seien Frauen. Familie und Beruf ließen sich im Osten deutlich einfacher miteinander vereinbaren.