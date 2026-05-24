Krieg zwischen USA und Iran

Die Äußerungen von US-Präsident Trump zur Straße von Hormus werden in Teheran dementiert (AP Photo / Jacquelyn Martin / Jacquelyn Martin)

Haupstreitpunkt ist offenbar die Straße von Hormus. US-Präsident Trump nannte als Bestandteil einer Vereinbarung mit Teheran, dass die Passage wieder geöffnet werde. Dagegen hieß es von iranischer Seite, die Darstellung Trumps, die Meerenge werde in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, entspreche nicht den Fakten. Man werde die Straße von Hormus auch künftig kontrollieren.

Ungeachtet dessen meldete das Nachrichtenportal "Axios" heute früh ​unter Berufung auf einen amerikanischen Regierungsvertreter, beide Seiten stünden kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige ⁠Verlängerung ⁠einer Waffenruhe. Während dieser Zeit solle die ⁠Seestraße ⁠wieder geöffnet werden ‌und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen.

Pakistan, das in dem Konflikt vermittelt, hatte die Hoffnung geäußert, dass es bald eine weitere Verhandlungsrunde geben könne.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.