Apple wird in den kommenden drei Jahren über eine Milliarde Euro in den Standort Deutschland investieren, vor allem in Bayern.

Wie der US-Konzern mitteilte, sollen vor allem die bestehenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen im Großraum München ausgebaut werden. Geplant sei ein europäischen Zentrum für Chip-Design. Insgesamt beschäftigt Apple in Deutschland rund 4.000 Menschen.

