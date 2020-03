In der Diskussion um einen Standort für das Deutsche Fotoinstitut gibt es zwei konkurrierende Ansätze.

Ein Gutachten im Auftrag von Kulturstaatsministerin Grütters plädiert für Essen und argumentiert mit Expertise vor Ort und einer "herausragenden" Infrastruktur, wie aus dem Papier, das unserem Sender vorliegt, hervorgeht. Der Bundestag und der nordrhein-westfälische Landtag hatten in ihren Haushaltsbeschlüssen dagegen Düsseldorf als Standort genannt. Auch eine Finanzierung vom Bund in Höhe von 41,5 Millionen Euro wurde bereits bewilligt.



Nach Ansicht des DLF-Kulturjournalisten Stefan Koldehoff wurde das Konzept für Düsseldorf an Grütters vorbei in den Bundestag eingebracht. Er plädiert dafür, der künftigen Einrichtung höhere Priorität einzuräumen als der Standortfrage. Es gehe zum einen darum, dafür zu sorgen, dass etwa Dokumente der Farbfotografie gesichert werden und Standards für Nachdrucke festgelegt werden könnten. Dies sei Schwerpunkt des Düsseldorfer Ansatzes. Zum anderen sei es wichtig, auch die Bedürfnisse analoger Fotoarbeiten zu berücksichtigen, wie es die von Grütters eingesetzte Expertengruppe vorsieht.