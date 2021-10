Der als Captain Kirk des Raumschiffs Enterprise berühmt gewordene kanadische Schauspieler William Shatner ist erstmals tatsächlich ins All geflogen.

An Bord einer Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos erreichte er zusammen mit drei weiteren Passagieren für wenige Minuten das Weltall, bevor es zur Landung zurück nach Texas ging. Der inzwischen 90-jährige Shatner ist damit der älteste jemals ins All gereiste Mensch.



Es war der zweite bemannte Flug der Kapsel "New Shepard". Beim ersten im Juli war Bezos selbst mit an Bord.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.